Американский инвестор Уоррен Баффет: криптовалюты обречены
Самый успешный и богатый инвестор современности, глава американской холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, заявил о незавидной дальнейшей судьбе криптовалют. Их ожидает плохой конец, уверен финансист.
Баффет не берется называть ни конкретных, ни приблизительных сроков обрушения криптовалют, однако не сомневается, что это произойдет.
Потому то принадлежащий ему холдинг Berkshire Hathaway не вложил и цента в криптовалюту.
К слову, Microsoft и Steam в начале января не стали использовать биткоин, как одно из средств платежа. А самые крупные криптовалютные биржи Bitfinex, Binance, Tether, Bittrex объявили о временной невозможности регистрировать новых пользователей из-за их ажиотажного наплыва, потому что имеющаяся инфраструктура технически не справляется с обработкой поступающих данных.
Определенный пессимизм в отношении криптовалют начал проглядываться и в оценках многих экспертов финансового рынка. Некоторые даже пренебрежительно относятся к биткоину.
Баффет не берется называть ни конкретных, ни приблизительных сроков обрушения криптовалют, однако не сомневается, что это произойдет.
Потому то принадлежащий ему холдинг Berkshire Hathaway не вложил и цента в криптовалюту.
К слову, Microsoft и Steam в начале января не стали использовать биткоин, как одно из средств платежа. А самые крупные криптовалютные биржи Bitfinex, Binance, Tether, Bittrex объявили о временной невозможности регистрировать новых пользователей из-за их ажиотажного наплыва, потому что имеющаяся инфраструктура технически не справляется с обработкой поступающих данных.
Определенный пессимизм в отношении криптовалют начал проглядываться и в оценках многих экспертов финансового рынка. Некоторые даже пренебрежительно относятся к биткоину.
Экономика
Добавил: George21 Вчера, 20:55