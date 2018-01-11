Американский инвестор Уоррен Баффет: криптовалюты обречены

Баффет не берется называть ни конкретных, ни приблизительных сроков обрушения криптовалют, однако не сомневается, что это произойдет.Потому то принадлежащий ему холдинг Berkshire Hathaway не вложил и цента в криптовалюту.К слову, Microsoft и Steam в начале января не стали использовать биткоин, как одно из средств платежа. А самые крупные криптовалютные биржи Bitfinex, Binance, Tether, Bittrex объявили о временной невозможности регистрировать новых пользователей из-за их ажиотажного наплыва, потому что имеющаяся инфраструктура технически не справляется с обработкой поступающих данных.Определенный пессимизм в отношении криптовалют начал проглядываться и в оценках многих экспертов финансового рынка. Некоторые даже пренебрежительно относятся к биткоину.