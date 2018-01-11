АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадочный мир капоэйры: Бразильское боевое искусство до сих пор привлекает внимание современных людей
EUR 68.06 USD 57.00
Курс валют на 12.01.2018

Американский инвестор Уоррен Баффет: криптовалюты обречены
Самый успешный и богатый инвестор современности, глава американской холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, заявил о незавидной дальнейшей судьбе криптовалют. Их ожидает плохой конец, уверен финансист.

Американский инвестор Уоррен Баффет: криптовалюты обречены


Баффет не берется называть ни конкретных, ни приблизительных сроков обрушения криптовалют, однако не сомневается, что это произойдет.

Потому то принадлежащий ему холдинг Berkshire Hathaway не вложил и цента в криптовалюту.

К слову, Microsoft и Steam в начале января не стали использовать биткоин, как одно из средств платежа. А самые крупные криптовалютные биржи Bitfinex, Binance, Tether, Bittrex объявили о временной невозможности регистрировать новых пользователей из-за их ажиотажного наплыва, потому что имеющаяся инфраструктура технически не справляется с обработкой поступающих данных.

Определенный пессимизм в отношении криптовалют начал проглядываться и в оценках многих экспертов финансового рынка. Некоторые даже пренебрежительно относятся к биткоину.
Экономика
Добавил: George21 Вчера, 20:55
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настасья Самбурская из жгучей брюнетки
Украинский деятель культуры назвал русский язык
Браузеры Microsoft смогли вернуть часть
42-летняя Татьяна Навка поразила поклонников
Фанаты осудили Карину Нигай за фото с грязной
Выставка электроники CES проходит с перебоями
Просмотреть все новости