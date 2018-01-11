Почему у Державина и Бабаян не было детей

О подробностях семейного быта с Михаилом Державиным рассказала народная артистка. 10 января Михаил Михайлович скончался после продолжительной болезни. Народный артист был трижды женат, последней женщиной в его жизни была Бабаян. Официальный брак они заключили в 1980 году, когда Роксане было 30 лет, а Михаилу Михайловичу 40, но за все время у них так и не родились наследники.Роксана поделилась с публикой воспоминаниями о совместной жизни с артистом, детей ей заменили племянники и крестные дети, счастья материнства популярная певица не знала.Как рассказала исполнительница, ей всегда было жаль детей, которые мотались с родителями во всех командировках и гастролях. Позволить себе такое воспитание детей Роксана Рубеновна не могла, а доверять своих детей няням считала не лучшим вариантом.Однако Бабаян не жалеет о своем выборе, с ее слов, ее не пугает одиночество, для нее опорой являются многочисленные родственники.У Михаила Державина есть дочь от второго брака, с первой супругой Екатериной Райкиной актер также не стал папой.