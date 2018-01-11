Обновлённый хэтчбек Honda Fit появился в продаже

Дизайн хэтчбека Honda Fit выполнен в стиле последних моделей марки. Рестайлинговая версия отличается иными бамперами и переработанной решёткой радиатора. Обновлённый хэтчбек будет доступен в спортивной модификации, которая отличается красными акцентами на кузове, задним диффузором и чёрными легкосплавными дисками диаметром 16 дюймов.В качестве силовой установки Honda Fit 2018 года выступает двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 131 лошадиную силу, он работает в тандеме с 5-ступенчатой «механикой» или с вариатором CVT.В салоне автомобиля появилось рулевое колесо с глянцевой отделкой, а также ярко-оранжевая прострочка на обивке сидений и на оплётке селектора коробки передач.