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Marvel заказала сценарий к фильму «Черная Вдова»
Киностудия Marvel заказала написание сценария для будущего фильма «Черная Вдова» у Жаклин Шеффер, которая создала сюжет для киноленты «Таймер». Тем не менее, официальных заявлений о готовности работать над проектом в компании не делали.

Marvel заказала сценарий к фильму «Черная Вдова»


По данным издания Variety, руководитель компании Marvel Кевин Файги проводил беседу сразу с несколькими кандидатами на пост сценариста для фильма о Наташе Романовой. Таким образом, специалист решил подписать контракт с Жаклин Шеффер. Также сообщается, что Скарлетт Йоханссон участвовала в обсуждении будущего сюжета.

Стоит напомнить, что героиня Йоханссон, Черная Вдова, впервые появилась в киновселенной Marvel во второй части трилогии «Железный человек». Далее персонаж попал во все ранее вышедшие части «Мстителей», а также в фильмы о герое Капитан Америка. Многие поклонники вселенной Marvel уже не первый год требуют сольного фильма о Романовой. Возможно, что в ближайшие годы проект все-таки сделают.
Культура / Важно
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:00
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