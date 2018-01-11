Marvel заказала сценарий к фильму «Черная Вдова»

По данным издания Variety, руководитель компании Marvel Кевин Файги проводил беседу сразу с несколькими кандидатами на пост сценариста для фильма о Наташе Романовой. Таким образом, специалист решил подписать контракт с Жаклин Шеффер. Также сообщается, что Скарлетт Йоханссон участвовала в обсуждении будущего сюжета.Стоит напомнить, что героиня Йоханссон, Черная Вдова, впервые появилась в киновселенной Marvel во второй части трилогии «Железный человек». Далее персонаж попал во все ранее вышедшие части «Мстителей», а также в фильмы о герое Капитан Америка. Многие поклонники вселенной Marvel уже не первый год требуют сольного фильма о Романовой. Возможно, что в ближайшие годы проект все-таки сделают.