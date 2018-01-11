Азербайджан запустит спутник Azerspace-2

Сообщается, что об этом стало известно от представителя ОАО «Азеркосмос» Рашада Набиева. По словам председателя акционерного общества, сборка спутника и ракеты-носителя, на котором полетит устройство, идет по плану.Миссия по запуску второго спутника позволит ОАО «Азеркосмос» расширить зону охвата территории, чтобы качество услуг для населения стало выше.Известно, что в качестве предприятия, которое займется запуском аппарата, было выбрано Arianespace. Таким образом, Azerspace-2 будет запущен с космодрома Куру ракетой-носителем Ariane 5 ECA. Стоит отметить, что первый спутник Azerspace также выводился на орбиту с помощью указанного выше носителя.