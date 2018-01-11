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Азербайджан запустит спутник Azerspace-2
Азербайджан собирается запустить в космос новый спутник Azerspace-2. Аппарат будет выведен на орбиту в середине будущей весны.

Азербайджан запустит спутник Azerspace-2


Сообщается, что об этом стало известно от представителя ОАО «Азеркосмос» Рашада Набиева. По словам председателя акционерного общества, сборка спутника и ракеты-носителя, на котором полетит устройство, идет по плану.

Миссия по запуску второго спутника позволит ОАО «Азеркосмос» расширить зону охвата территории, чтобы качество услуг для населения стало выше.

Известно, что в качестве предприятия, которое займется запуском аппарата, было выбрано Arianespace. Таким образом, Azerspace-2 будет запущен с космодрома Куру ракетой-носителем Ariane 5 ECA. Стоит отметить, что первый спутник Azerspace также выводился на орбиту с помощью указанного выше носителя.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:50
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