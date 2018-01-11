В Чернобыле собираются построить первую в Украине солнечную электростанцию

Евгений Варягин, глава Solar Chernobyl, рассказал о мощности будущей электростанции. Так предполагается, что объект сможет обеспечить необходимым запасом электроэнергии среднюю деревню, что составляет примерно 2 тысячи жилых квартир. Также известно, что стройку должны развернуть примерно в 100 метрах от аварийного блока Чернобыльской АЭС.Под нужды станции будет выделено 1,6 га земли, на которых разместят около 3800 солнечных панелей. Таким образом, специалисты считают, что примерно за семь лет проект полностью вернет деньги. Стоит отметить, что станция уже забрала один миллион евро у компании Solar Chernobyl. При этом авторы проекта надеются на то, что в области расположения объекта будет достаточно солнечного света.