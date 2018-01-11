Программа "Жить здорово" станет продуктовым брендом

Владельцы бренда "Жить здорово" Елена Малышева, выступающая в качестве ведущей передачи, и продюсер Алексей Пиманов договорились об использовании марки корпорацией "Руспродсоюз" в конце прошедшего года, пишет портал газеты "Коммерсант". Под данной торговой маркой теперь будут выпускаться продукты питания, в том числе джемы, варенье, чай, а также иные разновидности пищевых товаров, произведенных третьей стороной.Эксперты считают, что приобрести бренд "Жить здорово" на правах стороннего производителя захотят мелкие поставщики, у которых отсутствует собственная сильная и узнаваемая торговая марка на рынке. Ожидать товары под брендом телепередачи можно весной 2018 года.