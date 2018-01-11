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В Париже из отеля Ritz украли драгоценностей на 4 миллиона евро
В Париже нападению и ограблению подвергся знаменитый отель Ritz. Грабители поживились на 4 миллиона евро.
В Париже из отеля Ritz украли драгоценностей на 4 миллиона евро


Как известно, в знаменитом Ritz останавливаются богатые люди и в витрине отеля часто выставляют дорогие драгоценности от известных ювелиров для своих потенциальных клиентов. Вечером в среду в Ritz ворвались пятеро неизвестных. У некоторых из них при себе имелись топоры. Пробив брешь в витрине, преступники похитили некоторые драгоценности на общую сумму более четырех миллионов евро.

По счастливой случайности никто не пострадал.

Правоохранители тут же напали на след грабителей и вскоре трое из пяти были задержаны. Остальных еще разыскивают.

К слову, после серии ювелирных ограблений 2014 года в квартале, где расположен и отель Ritz, власти усилили меры безопасности.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:08
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