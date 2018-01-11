Пьяная фанатка, забравшись на сцену, потерлась о Селин Дион

https://www.youtube.com/watch?v=ajnu3YSkbvQ

Общество / ШоуБиз / Важно Добавил: Виктория Морозова

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Пока артистка пела на сцене, в голове у нетрезвой фанатки родился смелый замысел и, не раздумывая ни секунды, женщина принялась штурмовать сцену. Оказавшись рядом с любимой певицей, пышногрудая дамочка принялась что-то говорить, а потом тереться о знаменитость.Тут же рядом оказалась охрана Селин Дион, чтобы убрать хулиганку. Однако певица была против этого, и они с фанаткой долго беседовали, и даже обнимались. Бодигарды, предупреждая возможные неприятности, постоянно были рядом и делали вид, что им не смешно.В конце концов певица и поклонница расстались: первая продолжила петь свои замечательные песни, а вторая – с наслаждением их слушать из зрительного зала.