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Пьяная фанатка, забравшись на сцену, потерлась о Селин Дион
Во время концерта в Лас-Вегасе на сцену к Селин Дион пробралась пьяная поклонница, чтобы потереться о певицу.
Пьяная фанатка, забравшись на сцену, потерлась о Селин Дион


Пока артистка пела на сцене, в голове у нетрезвой фанатки родился смелый замысел и, не раздумывая ни секунды, женщина принялась штурмовать сцену. Оказавшись рядом с любимой певицей, пышногрудая дамочка принялась что-то говорить, а потом тереться о знаменитость.

Тут же рядом оказалась охрана Селин Дион, чтобы убрать хулиганку. Однако певица была против этого, и они с фанаткой долго беседовали, и даже обнимались. Бодигарды, предупреждая возможные неприятности, постоянно были рядом и делали вид, что им не смешно.

В конце концов певица и поклонница расстались: первая продолжила петь свои замечательные песни, а вторая – с наслаждением их слушать из зрительного зала.
https://www.youtube.com/watch?v=ajnu3YSkbvQ
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:45
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