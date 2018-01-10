Роза Сябитова рассекретила личность будущего мужа

Роза Сябитова после участия в шоу «Давай поженимся» в качестве невесты получила долгожданное предложение. Всенародная сваха в интервью призналась, что она очень суеверна и решила назвать только имя жениха – Ринат. Мужчина ее ровесник, которому 56 лет. Познакомились они два года назад на Кипре. После этого он увидел шоу с Розой и позвонил ей.Поскольку Сябитова неоднократно сталкивалась с тем, что у ее мужчин после помолвки «слетала крыша», поэтому новому возлюбленному она сразу поставила условия. Ведущая сказала, что он в шоу-бизнес не лез, и то, что она говорит, то он и делает. Мужчину все устроило, так как шумихи вокруг себя он не любит. Роза уверена, что это ее мужчина. По словам ведущей, это её последняя лебединая песня, и выйти замуж в 55 лет за хорошего мужчину очень трудно.