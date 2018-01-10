АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чрезмерное использование земных ресурсов может привести к исчезновению привычных человеческих вещей
EUR 67.88 USD 56.87
Курс валют на 11.01.2018

Представитель Ивана Краско избил любовника его жены Натальи
Пиар-менеджер и директор восьмидесятисемилетнего Ивана Краско избил молодого любовника двадцатисемилетней Натальи Краско. В итоге у пострадавшего молодого человека образовались ссадины.

Представитель Ивана Краско избил любовника его жены Натальи

Данный инцидент произошел на одной из телепередач. В рамках данного шоу главной целью было разоблачение супруги восьмидесятисемилетнего Ивана Краско и её связью с Александром, которого считают любовником Натальи Краско. Актёр в студию не пришёл, однако его директор и пиар-менеджер сам набросился с кулаками на молодого человека.

В итоге у любовника Натальи появились ссадины. После окончания съёмок телепередачи Александр поведал, что он с супругой актера начал встречаться ещё прошедшим летом. По словам молодого человека, Иван Краско знает об этом, однако с Натальей Краско разводиться не стал.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:12
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи рассказали о важности «разгрузочного»
Поклонники Натальи Ионовой-Чистяковой пришли в
Ромелу Лукаку не продлил контракт с «Эвертоном»
Стивен Хокинг заявил, что Земля превратится в
Сенат США решил разобраться с проблемой
Обложку «Playboy» впервые украсит
Просмотреть все новости