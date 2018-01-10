Представитель Ивана Краско избил любовника его жены Натальи

Данный инцидент произошел на одной из телепередач. В рамках данного шоу главной целью было разоблачение супруги восьмидесятисемилетнего Ивана Краско и её связью с Александром, которого считают любовником Натальи Краско. Актёр в студию не пришёл, однако его директор и пиар-менеджер сам набросился с кулаками на молодого человека.В итоге у любовника Натальи появились ссадины. После окончания съёмок телепередачи Александр поведал, что он с супругой актера начал встречаться ещё прошедшим летом. По словам молодого человека, Иван Краско знает об этом, однако с Натальей Краско разводиться не стал.