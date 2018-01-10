Похудевшая Гузеева сразила фанатов схожестью со Смеховой

Фанаты отметили, как сильно Гузеева похудела, и что с годами артистка только хорошеет. Однако не только стройная фигура ведущей бросилась в глаза поклонникам. Многие фанатов заметили, как Лариса похожа с Аликой Смеховой.Они считают, что артистки схожи фигурой, чертами лица и формой носа. Фанаты в шутку назвали актрис матерью и дочкой. Поклонники написали множество приятных комплиментов касательно цветущему виду и стройности Гузеевой.