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Похудевшая Гузеева сразила фанатов схожестью со Смеховой
В фан-клубе известной актрисы и ведущей Ларисы Гузеевой в рамках Instagram появилась публикация. На данном фото артистка изображена вместе с актрисой Аликой Смеховой.

Похудевшая Гузеева сразила фанатов схожестью со Смеховой

Фанаты отметили, как сильно Гузеева похудела, и что с годами артистка только хорошеет. Однако не только стройная фигура ведущей бросилась в глаза поклонникам. Многие фанатов заметили, как Лариса похожа с Аликой Смеховой.

Они считают, что артистки схожи фигурой, чертами лица и формой носа. Фанаты в шутку назвали актрис матерью и дочкой. Поклонники написали множество приятных комплиментов касательно цветущему виду и стройности Гузеевой.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:55
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