Зрители считают, что Влад Кадони может невольно предотвратить свадьбу Надежды Ермаковой

После шутки Влада многие фолловеры сразу вспомнили Надежду Ермакову, которая когда-то также любила уединяться в шкафу с Глебом Жемчуговым, а теперь телезвезда уже готовится к свадьбе. К слову, свадьба эта может и не состояться, шутят пользователи соц-сетей, так как бывший участник "Битвы экстрасенсов" хорошо постарался - напомнил и Надежде, и её жениху, что особенно важно, о старых добрых утехах девушки.Несложно, конечно, предположить, что Кадони не хотел ничего плохого, заталкивая в шкаф Черно и Вырского, однако невольно мог действительно испортить настроение невесте и жениху. Ведущий же не торопится комментировать произошедшее и оправдываться перед зрителями, считающими его разрушителем будущих браков.Как известно, чтобы затолкать Александру и Михаила в шкаф, Кадони пришлось применить силу. Впрочем, участники проекта не особо сопротивлялись.