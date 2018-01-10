Певец Валерий Меладзе ошеломил публику фото с двумя большущими бутылками

Совсем недавно, а точнее в конце ушедшего года любимый многими певец началась покорять просторы интернета. И, как и все знаменитости старается чаще баловать поклонников личными фото. А на днях на его страничке в Instagram артист выставил снимок, на котором запечатлен с двумя большущими бутылками в руках. В комментарии к фото он написал, что за правильный образ жизни. Фанаты сразу отметили, что именно хорошая физическая подготовка дала возможность Меладзе поднять такую тяжесть .Пользователям пришелся по душе юмор Меладзе и они порекомендовали другим участникам соцсетей подписываться на его собственную страничку поскольку певец не боится казаться смешным на публике. Этот пост набрал множество лайков.Хочется напомнить, что в первом браке с женой Ириной у артиста растут четыре дочки. А во втором браке с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой у Меладзе два сына – Лука и Константин.