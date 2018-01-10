Артист Павел Воля ввел в заблуждение поклонников «полысевшей» копной волос

Некоторое время назад Павел Воля уже позабавил своих подписчиков снимком, где он полностью лысый. Артист уточнил, что это следствие его увлечения Новым годом. А потом подписал, что ко всему этому приложила руки его жена, которая увлеклась процессом и сбрила абсолютно все волосы. Но фанаты подметили, что таким его сделали стилисты скорей всего для Новогодних съемок и что лысина поддельная. Хотя такой имидж всем понравился, ведь комик стал выглядеть намного мужественнее.А на днях российский эстрадный артист разговорного жанра, киноактёр, телеведущий, резидент и ведущий Comedy Club Павел Воля выложил в интернет свежий снимок, на котором он красуется с шикарной копной волос, чем очень развеселил фанатов и окончательно запутал. А еще добавил, что это всего лишь парик. Но внимательных поклонников, оказалось, сложно провести, ведь они полностью убеждены, что волосы самые настоящие. Своего любимчика поклонники любят в любом образе, поэтому с большим удовольствием стали осыпать комплиментами.