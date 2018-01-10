Артист Павел Воля ввел в заблуждение поклонников «полысевшей» копной волос
На просторах интернета появилось фото Павла Воли с шевелюрой, которое озадачило его подписчиков. Ведь совсем недавно артист был лысым.
Некоторое время назад Павел Воля уже позабавил своих подписчиков снимком, где он полностью лысый. Артист уточнил, что это следствие его увлечения Новым годом. А потом подписал, что ко всему этому приложила руки его жена, которая увлеклась процессом и сбрила абсолютно все волосы. Но фанаты подметили, что таким его сделали стилисты скорей всего для Новогодних съемок и что лысина поддельная. Хотя такой имидж всем понравился, ведь комик стал выглядеть намного мужественнее.
А на днях российский эстрадный артист разговорного жанра, киноактёр, телеведущий, резидент и ведущий Comedy Club Павел Воля выложил в интернет свежий снимок, на котором он красуется с шикарной копной волос, чем очень развеселил фанатов и окончательно запутал. А еще добавил, что это всего лишь парик. Но внимательных поклонников, оказалось, сложно провести, ведь они полностью убеждены, что волосы самые настоящие. Своего любимчика поклонники любят в любом образе, поэтому с большим удовольствием стали осыпать комплиментами.
Некоторое время назад Павел Воля уже позабавил своих подписчиков снимком, где он полностью лысый. Артист уточнил, что это следствие его увлечения Новым годом. А потом подписал, что ко всему этому приложила руки его жена, которая увлеклась процессом и сбрила абсолютно все волосы. Но фанаты подметили, что таким его сделали стилисты скорей всего для Новогодних съемок и что лысина поддельная. Хотя такой имидж всем понравился, ведь комик стал выглядеть намного мужественнее.
А на днях российский эстрадный артист разговорного жанра, киноактёр, телеведущий, резидент и ведущий Comedy Club Павел Воля выложил в интернет свежий снимок, на котором он красуется с шикарной копной волос, чем очень развеселил фанатов и окончательно запутал. А еще добавил, что это всего лишь парик. Но внимательных поклонников, оказалось, сложно провести, ведь они полностью убеждены, что волосы самые настоящие. Своего любимчика поклонники любят в любом образе, поэтому с большим удовольствием стали осыпать комплиментами.