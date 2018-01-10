Состоятельные россияне стали чаще менять налоговое резидентство из-за изменения в сфере финансовой отчетности

Наиболее востребованными странами для ухода от российского налогообложения и наиболее популярными странами для проживания, по сведениям специалистов, стали островные средиземноморские государства:Мальта, Кипр. В этот список попала и Великобритания.По сведениям европейских юридических компаний, начало обмена финансовыми сведениями о счетах в банках по стандартам ОЭСР вызвал возрастание попыток богатых россиян сменить налоговую прописку. По последним опросам, более половины обеспеченных граждан боятся опубликования сведений про их зарубежные активы.