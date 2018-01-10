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Состоятельные россияне стали чаще менять налоговое резидентство из-за изменения в сфере финансовой отчетности
После введения практики обмена финотчетности в сфере налогообложения, более половины богатых россиян стремится сменить свою юрисдикцию. По их мнению, наиболее привлекательными странами являются островные государства Средиземного моря: Кипр, Мальта.

Наиболее востребованными странами для ухода от российского налогообложения и наиболее популярными странами для проживания, по сведениям специалистов, стали островные средиземноморские государства:Мальта, Кипр. В этот список попала и Великобритания.

По сведениям европейских юридических компаний, начало обмена финансовыми сведениями о счетах в банках по стандартам ОЭСР вызвал возрастание попыток богатых россиян сменить налоговую прописку. По последним опросам, более половины обеспеченных граждан боятся опубликования сведений про их зарубежные активы.

Состоятельные россияне стали чаще менять налоговое резидентство из-за изменения в сфере финансовой отчетности
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:10
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