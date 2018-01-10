Невеста принца Гарри Меган Маркл ушла из соцсетей

Американская актриса Меган Маркл распрощалась со своими страничками в Instagram, Twitter и Facebook. Как объясняет ВВС, невеста принца поступила так по той причине, что учетные записи ее страниц не использовались какой-то период времени. Также сообщается, что актриса распрощалась с соцсетями после своего официального визита в Лондон в сопровождении любимого.Меган Маркл выразила свою благодарность тем, кто был с ней в соцсетях, а это ни много, ни мало: под 2 миллиона подписчиков Instagram, более 350 000 – в Twitter и более 800 000 – в Facebook.