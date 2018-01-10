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Елена Корикова опубликовала фото с красавцем-мужчиной
Актриса Елена Корикова обнародовала в Сети снимок с неизвестным красивым мужчиной. Как позже выяснилось, им оказался ее инструктор по лыжам.
Елена Корикова опубликовала фото с красавцем-мужчиной


На странице своего аккаунта Елена Корикова опубликовала фото, где она позирует рядом с незнакомцем. На тут же последовавшие вопросы и предположения от фанатов, что это ее новый избранник и вместе они отлично смотрятся, актриса заявила, что это - ее лыжный инструктор.

Но не меньше мужчины фанатов интересовал вопрос внешнего вида 45-летней Кориковой. Много поклонников посчитало, что Елена выглядит постаревшей, поскольку долго не бывала на публике. Подобный вид приписывают любимой актрисе из-за слухов о ее любви к «уколам красоты». Другие же, напротив, хвалят ее за то, что очень хорошо выглядит.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:50
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