Елена Корикова опубликовала фото с красавцем-мужчиной

На странице своего аккаунта Елена Корикова опубликовала фото, где она позирует рядом с незнакомцем. На тут же последовавшие вопросы и предположения от фанатов, что это ее новый избранник и вместе они отлично смотрятся, актриса заявила, что это - ее лыжный инструктор.Но не меньше мужчины фанатов интересовал вопрос внешнего вида 45-летней Кориковой. Много поклонников посчитало, что Елена выглядит постаревшей, поскольку долго не бывала на публике. Подобный вид приписывают любимой актрисе из-за слухов о ее любви к «уколам красоты». Другие же, напротив, хвалят ее за то, что очень хорошо выглядит.