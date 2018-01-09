"Мисс Азербайджан" рискнула своей жизнью ради пугающих фото

В рамках Instagram Манафова обнародовала публикацию с очередной фотосессии. Девушка сказала, что она любит рисковать и в очередной раз продемонстрировала это. Модель согласилась сняться со змеей. Руслан Набиев, являющийся автором данного проекта, остался доволен работой Манафовой. Фотосессия прошла в столовой и ванной. Публикации Айсель вызвали бурные обсуждения среди фолловеров. Они отметили смелость модели.Девушка очень востребованная моделей в Азербайджане. Она участвует в модных показах, в рекламных роликах популярных брендов, и во многих иных проектах. Айсель также принимала участие во многих зарубежных и местных конкурсах красоты. В данное время Манафова больше выступает как фотомодель.