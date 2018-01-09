АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы не только наносят визиты людям, но и открыто похищают земные ресурсы для своих целей
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

"Мисс Азербайджан" рискнула своей жизнью ради пугающих фото
Айсель Манафова, являющаяся "Мисс Азербайджан-2012" и участницей "Мисс Вселенная-2013", приняла решение рискнуть и принять участие в очень опасном для жизни проекте.

"Мисс Азербайджан" рискнула своей жизнью ради пугающих фото

В рамках Instagram Манафова обнародовала публикацию с очередной фотосессии. Девушка сказала, что она любит рисковать и в очередной раз продемонстрировала это. Модель согласилась сняться со змеей. Руслан Набиев, являющийся автором данного проекта, остался доволен работой Манафовой. Фотосессия прошла в столовой и ванной. Публикации Айсель вызвали бурные обсуждения среди фолловеров. Они отметили смелость модели.

Девушка очень востребованная моделей в Азербайджане. Она участвует в модных показах, в рекламных роликах популярных брендов, и во многих иных проектах. Айсель также принимала участие во многих зарубежных и местных конкурсах красоты. В данное время Манафова больше выступает как фотомодель.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:28
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Коллекция Ultimate Porsche 964 с молотка уйдет в
Сверхмассивная черная дыра может стать убийцей
Глюкоза выложила фото с оголёнными ягодицами
Кристина Асмус публично высмеяла своего супруга
Изменение климата приводит к краху в морских
ПК с Windows перестали включаться после патча
Просмотреть все новости