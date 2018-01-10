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Индийские ученые нашли наскальный рисунок с изображением взрыва звезды
Группа индийских научных сотрудников Института фундаментальных исследований нашла наскальный образец рисунка, на котором, как полагают ученые, изображен взрыв далекой звезды.

Индийские ученые нашли наскальный рисунок с изображением взрыва звезды


Так исследователи совершили такую находку в Индии, штате Джамму и Кашмир. Наскальный рисунок располагается в районе Бурзахам. Во время изучения древней картинки специалисты зафиксировали две звезды, одной из которых может быть сверхновая, взорвавшаяся много лет назад. По мнению экспертов, взрыв звезды мог случиться в период с 10-го по 2-е тысячелетие до н.э.

Также ученые сообщают, что в период с 5-го по 2-е тысячелетие до н.э. в космосе произошла вспышка сверхновой звезды HB9, которая находилась в пределах нашей галактики. Вследствие этого исследователи не исключают вероятности изображения HB9 на обнаруженном наскальном рисунке.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:20
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