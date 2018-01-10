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BlackBerry Motion появится 12 января на рынке США
BlackBerry Motion на рынке Соединённых Штатов появится двенадцатого января. Новое устройство от компании TCL будет первым водонепроницаемым и пыленепроницаемым смартфоном бренда.

BlackBerry Motion появится 12 января на рынке США

Раньше девайс доступен был в нескольких странах. Однако география продаж теперь основательно расширяется. Модель расценивается в $449,99. Гаджет получил модули GSM/LTE Motion, ограничивая доступных операторов для американцев. BlackBerry Motion поставляют в составе набора определённых спецификаций. Среди них дисплей диагональю 5,5" (разрешающая способность стандарта 1080p). В экране используется защита от царапин.

Процессором здесь выступает восьмиядерным Snapdragon 625. Оперативная память составляет 4 ГБ. Аккумуляторная батарея имеет емкость на 4 000 мАч. BlackBerry Motion на текущей неделе станет применять Android Nougat в версии 7.1. Между тем до конца года собираются обновить устройство непосредственно до Android Oreo.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:30
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