BlackBerry Motion появится 12 января на рынке США

Раньше девайс доступен был в нескольких странах. Однако география продаж теперь основательно расширяется. Модель расценивается в $449,99. Гаджет получил модули GSM/LTE Motion, ограничивая доступных операторов для американцев. BlackBerry Motion поставляют в составе набора определённых спецификаций. Среди них дисплей диагональю 5,5" (разрешающая способность стандарта 1080p). В экране используется защита от царапин.Процессором здесь выступает восьмиядерным Snapdragon 625. Оперативная память составляет 4 ГБ. Аккумуляторная батарея имеет емкость на 4 000 мАч. BlackBerry Motion на текущей неделе станет применять Android Nougat в версии 7.1. Между тем до конца года собираются обновить устройство непосредственно до Android Oreo.