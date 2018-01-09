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Анастасия Волочкова начала рабочую неделю со шпагата
Анастасия Волочкова даже на отдыхе не забывает делать свой знаменитый шпагат. Но фанаты в комментариях написали, что устали видеть однообразные фото и видео.

Анастасия Волочкова начала рабочую неделю со шпагата

Анастасия Волочкова в рамках Instagram обнародовала видеоролик, на котором показала, что, даже отдыхая на Мальдивских островах, она рано просыпается и делает растяжку. Также на ролике балерина в очередной раз показала свой знаменитый шпагат.

Но подписчики Анастасии в комментариях сообщили, что устали от одинаковых фотографий, а также от ее шпагатов. За семь часов данное видео Волочковой посмотрело около 78 тысяч пользователей.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:20
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