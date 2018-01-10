Samsung Galaxy A8 2018 выйдет по завышенной цене на рынки Европы
Версия Samsung Galaxy A8 текущего модельного года на европейские рынки выйдет по завышенной цене. Смартфон десятого января смогут приобрести индийские поклонники бренда.
Официально Samsung представила две новые версии девайса A8, а также A8 + ещё в декабре. Согласно ожиданиям, оба устройства дебютируют в рамках мировых рынков в начале января. Galaxy A8 сейчас доступен в Нидерландах. На территории Индии Galaxy A8 будут продавать за 499 евро либо 597 долларов. Устройство является доступным в трех расцветках, а именно чёрной, серебристой и золотистой.
Samsung Galaxy A8 оснащается 5,6-дюймовым дисплеем типа Super AMOLED Infinity (соотношение сторон 18,5:9; Full HD+; 2220 x 1080). Устройство оснащают ОЗУ на 4 ГБ, процессором Exynos 7885. Собственное хранилище составляет 32 ГБ. Ёмкость аккумулятора на 2000 мАч. Модель обладает двумя фронтальными камерами на 8/16 Мп. На рынке Южной Кореи Galaxy A8 продается за 560 долларов.
Официально Samsung представила две новые версии девайса A8, а также A8 + ещё в декабре. Согласно ожиданиям, оба устройства дебютируют в рамках мировых рынков в начале января. Galaxy A8 сейчас доступен в Нидерландах. На территории Индии Galaxy A8 будут продавать за 499 евро либо 597 долларов. Устройство является доступным в трех расцветках, а именно чёрной, серебристой и золотистой.
Samsung Galaxy A8 оснащается 5,6-дюймовым дисплеем типа Super AMOLED Infinity (соотношение сторон 18,5:9; Full HD+; 2220 x 1080). Устройство оснащают ОЗУ на 4 ГБ, процессором Exynos 7885. Собственное хранилище составляет 32 ГБ. Ёмкость аккумулятора на 2000 мАч. Модель обладает двумя фронтальными камерами на 8/16 Мп. На рынке Южной Кореи Galaxy A8 продается за 560 долларов.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 02:00