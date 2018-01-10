Samsung Galaxy A8 2018 выйдет по завышенной цене на рынки Европы

Официально Samsung представила две новые версии девайса A8, а также A8 + ещё в декабре. Согласно ожиданиям, оба устройства дебютируют в рамках мировых рынков в начале января. Galaxy A8 сейчас доступен в Нидерландах. На территории Индии Galaxy A8 будут продавать за 499 евро либо 597 долларов. Устройство является доступным в трех расцветках, а именно чёрной, серебристой и золотистой.Samsung Galaxy A8 оснащается 5,6-дюймовым дисплеем типа Super AMOLED Infinity (соотношение сторон 18,5:9; Full HD+; 2220 x 1080). Устройство оснащают ОЗУ на 4 ГБ, процессором Exynos 7885. Собственное хранилище составляет 32 ГБ. Ёмкость аккумулятора на 2000 мАч. Модель обладает двумя фронтальными камерами на 8/16 Мп. На рынке Южной Кореи Galaxy A8 продается за 560 долларов.