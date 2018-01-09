Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились

Девушка опубликовала фотоснимок, на котором новоиспечённые супруги позируют в здании ЗАГСа. Вокруг молодых людей только самые близкие, которые пришли поддержать. Из приглашённых гостей можно узнать братьев Миранчуков, с которыми Дмитрий играет в составе московского клуба "Локомотив"."Тарасова", - подписала фотоснимок счастливая Анастасия.Невеста сидит рядом со своим мужем и с огромным букетом цветов, которым прикрывает свой живот. Подписчики сразу решили, что это связано с беременностью девушки. Слухи об этом появились после того, как Тарасов сделал предложение руки и сердца Костенко. Спешка была вызвана, как считают фанаты, именно "интересным" положением Анастасии. Кроме того, некоторые заметили во время пребывания парочки на Мальдивах, что модель стала выглядеть полнее, чем раньше.Но а фанаты Бузовой переживают, как звезда "Дома-2" отреагирует на эту новость, ведь не секрет, что она болезненно воспринимает отношения бывшего мужа с молодой красавицей.