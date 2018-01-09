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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились
Бывший супруг Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко официально оформили свои отношения. Об этом рассказала сама 23-летняя ростовская модель в своём Instagram.

Девушка опубликовала фотоснимок, на котором новоиспечённые супруги позируют в здании ЗАГСа. Вокруг молодых людей только самые близкие, которые пришли поддержать. Из приглашённых гостей можно узнать братьев Миранчуков, с которыми Дмитрий играет в составе московского клуба "Локомотив".

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились

"Тарасова", - подписала фотоснимок счастливая Анастасия.

Невеста сидит рядом со своим мужем и с огромным букетом цветов, которым прикрывает свой живот. Подписчики сразу решили, что это связано с беременностью девушки. Слухи об этом появились после того, как Тарасов сделал предложение руки и сердца Костенко. Спешка была вызвана, как считают фанаты, именно "интересным" положением Анастасии. Кроме того, некоторые заметили во время пребывания парочки на Мальдивах, что модель стала выглядеть полнее, чем раньше.

Но а фанаты Бузовой переживают, как звезда "Дома-2" отреагирует на эту новость, ведь не секрет, что она болезненно воспринимает отношения бывшего мужа с молодой красавицей.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 17:40
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