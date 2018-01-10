Коллекция Ultimate Porsche 964 с молотка уйдет в марте 2018 года

Коллекция спортивных транспортных средств включает версию Porsche Carrera RS 3.8, которая стоит 1 500 000 долларов, RSR 3.8, продаваемую за 1 400 000 долларов, а также Turbo S «Leichtbau» по цене в 1 200 000 долларов. Все данные модели выполнены в жёлтой расцветке. На аукционе продадут также более дешевые версии от 200 000 до 250 000 долларов. Речь идёт касательно: Turbo 89 года выпуска, Turbo 3.3 91 модельного года, Carrera RS 92 модельного года, Carrera RS 92 года выпуска, Speedster 94 модельного года, Turbo 3.6 94 года выпуска.Из среднего ценового сегмента представят следующие модели авто: белый Carrera 91 модельного года (до 325 000 долларов), серебристый, а также желтый Turbo S 94 года выпуска за 650 000 и 800 000 американских долларов.