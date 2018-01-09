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Ученые из США собираются лечить рак мозга с помощью агрессивного вируса
Специалисты из США решили разработать новый метод для противодействия раковой опухоли, которая возникает в мозгу человека. Так ученые считают, что в лечении данной болезни поможет агрессивный вирус.

Ученые из США собираются лечить рак мозга с помощью агрессивного вируса


Инициативу по разработке проекта взяли на себя представители Национального центра биотехнологической информации США. Таким образом, микробиологи уже разработали новый вид вируса, который в будущем они собираются применять для лечения онкологии мозга. По словам авторов научной работы, вирус позволит не только бороться с опухолью, но и усилит действие иммунной системы человека.

На данный момент нет однозначных клинических данных по исследованию такого вида терапии, но микробиологи говорят, что во время экспериментов вирус уже испытывали на больных. Им его вводили через капельницу.

По мнению экспертов, подобная программа позволит лечить людей от рака, а также от ряда других смертельных недугов. Такую терапию также активно изучают научные сотрудники из Линдса.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:20
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