В Швеции против парня, пожаловавшегося на секс-услуги, завели уголовное дело
Молодой мужчина из Швеции, недовольный оказанными в массажном салоне услугами, пришел в полицию. А они открыли уголовное производство на заявителя.
20-летний швед побывал в массажной клинике в Мальмё. После сеанса массажа парня уговорили приобрести за деньги секс-услуги. Тот дал согласие и расплатился. Только услугой, которую ему оказали взамен, оказался недоволен и стал настаивать на возврате неотработанных денег. Администрация отказала. Тогда парень поспешил с жалобой в полицию.
Знал об этом швед или нет, но в стране с 1999 года функционирует закон, согласно которому запрещено покупать секс-услуги. За несоблюдение его может грозить либо штраф, либо несколько месяцев тюремного заключения. Так что правоохранителям, к которым обратился швед, ничего другого не оставалось, как открыть уголовное производство против него самого.
Но также сотрудники полиции проверят и клинику, где клиенту оказали некачественные услуги, подозревая ту в мошенничестве.
20-летний швед побывал в массажной клинике в Мальмё. После сеанса массажа парня уговорили приобрести за деньги секс-услуги. Тот дал согласие и расплатился. Только услугой, которую ему оказали взамен, оказался недоволен и стал настаивать на возврате неотработанных денег. Администрация отказала. Тогда парень поспешил с жалобой в полицию.
Знал об этом швед или нет, но в стране с 1999 года функционирует закон, согласно которому запрещено покупать секс-услуги. За несоблюдение его может грозить либо штраф, либо несколько месяцев тюремного заключения. Так что правоохранителям, к которым обратился швед, ничего другого не оставалось, как открыть уголовное производство против него самого.
Но также сотрудники полиции проверят и клинику, где клиенту оказали некачественные услуги, подозревая ту в мошенничестве.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:10