В Швеции школьники нашли в лесу банку с рулоном денег
В Швеции в городе Сунне группа школьников-шестилеток нашла банку с деньгами.
Учащиеся подготовительного класса удачно погуляли по лесу. Их прогулка на природе обернулась богатым уловом: дети наткнулись на стеклянную банку, в которой тугим рулоном лежали денежные купюры. После оказалось, что это норвежские кроны в общей сумме – более четырех тысяч евро.
Дети отнесли свой «клад» в школу и показали преподавателям. Те же сообщили о находке в полицию. Какое-то время правоохранители искали потерявшегося хозяина банки, но так никого и не нашли. Поэтому полицейские отдали богатую находку ученикам. Как рассказал руководитель школы с везучими учениками, общим советом класса решено потратить кроны на групповые познавательные поездки на природу.
Учащиеся подготовительного класса удачно погуляли по лесу. Их прогулка на природе обернулась богатым уловом: дети наткнулись на стеклянную банку, в которой тугим рулоном лежали денежные купюры. После оказалось, что это норвежские кроны в общей сумме – более четырех тысяч евро.
Дети отнесли свой «клад» в школу и показали преподавателям. Те же сообщили о находке в полицию. Какое-то время правоохранители искали потерявшегося хозяина банки, но так никого и не нашли. Поэтому полицейские отдали богатую находку ученикам. Как рассказал руководитель школы с везучими учениками, общим советом класса решено потратить кроны на групповые познавательные поездки на природу.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:30