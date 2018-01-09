В Швеции школьники нашли в лесу банку с рулоном денег

Учащиеся подготовительного класса удачно погуляли по лесу. Их прогулка на природе обернулась богатым уловом: дети наткнулись на стеклянную банку, в которой тугим рулоном лежали денежные купюры. После оказалось, что это норвежские кроны в общей сумме – более четырех тысяч евро.Дети отнесли свой «клад» в школу и показали преподавателям. Те же сообщили о находке в полицию. Какое-то время правоохранители искали потерявшегося хозяина банки, но так никого и не нашли. Поэтому полицейские отдали богатую находку ученикам. Как рассказал руководитель школы с везучими учениками, общим советом класса решено потратить кроны на групповые познавательные поездки на природу.