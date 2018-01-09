АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы не только наносят визиты людям, но и открыто похищают земные ресурсы для своих целей
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

В Швеции школьники нашли в лесу банку с рулоном денег
В Швеции в городе Сунне группа школьников-шестилеток нашла банку с деньгами.
В Швеции школьники нашли в лесу банку с рулоном денег


Учащиеся подготовительного класса удачно погуляли по лесу. Их прогулка на природе обернулась богатым уловом: дети наткнулись на стеклянную банку, в которой тугим рулоном лежали денежные купюры. После оказалось, что это норвежские кроны в общей сумме – более четырех тысяч евро.

Дети отнесли свой «клад» в школу и показали преподавателям. Те же сообщили о находке в полицию. Какое-то время правоохранители искали потерявшегося хозяина банки, но так никого и не нашли. Поэтому полицейские отдали богатую находку ученикам. Как рассказал руководитель школы с везучими учениками, общим советом класса решено потратить кроны на групповые познавательные поездки на природу.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сергиевом Посаде при пожаре погибли четыре
Ученые ищут доказательства неизвестной
Влад Кадони закрыл в шкафу Александру Черно и
Уфологи определили Италию наиболее интересной
Экс-участницу "Дома-2" Викторию Берникову
Ученые выяснили, как обезьяны бонобо относятся к
Просмотреть все новости