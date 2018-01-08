На новогодние праздники между Украиной и Крымом вырос пассажиропоток

Так в официальном сообщении Пограничной службы было указано, что во время праздничных дней был замечен значительный рост выезжающих и въезжающих транспортных средств через границу между Украины с Крымом. 31 декабря было зафиксировано около 11 тысяч человек, которые ехали либо в одну, либо в другую сторону. Такой показатель характерен только для летнего сезона.Также интересно, что большое количество людей указывало на тот факт, что целью их поездки является празднование новогодних каникул со своими родственниками и близкими.Как бы там ни было, но блокпосты со своей работой справляются, а для более эффективной работы руководство решило увеличить количество пограничников на границе Крыма с Украиной.