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На новогодние праздники между Украиной и Крымом вырос пассажиропоток
Представители Пограничного управления ФСБ России сообщают о том, что в период новогодних праздников между Украиной и Крымом вырос пассажирский трафик. Специалисты отметили, что подобная статистика обычно наблюдается только в период летнего курортного сезона.

На новогодние праздники между Украиной и Крымом вырос пассажиропоток


Так в официальном сообщении Пограничной службы было указано, что во время праздничных дней был замечен значительный рост выезжающих и въезжающих транспортных средств через границу между Украины с Крымом. 31 декабря было зафиксировано около 11 тысяч человек, которые ехали либо в одну, либо в другую сторону. Такой показатель характерен только для летнего сезона.

Также интересно, что большое количество людей указывало на тот факт, что целью их поездки является празднование новогодних каникул со своими родственниками и близкими.

Как бы там ни было, но блокпосты со своей работой справляются, а для более эффективной работы руководство решило увеличить количество пограничников на границе Крыма с Украиной.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:15
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