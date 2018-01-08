АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы не только наносят визиты людям, но и открыто похищают земные ресурсы для своих целей
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Михаил Вырский признался Александре Черно, что не может быть с ней
Новенький участник "Дома-2" Михаил Вырский, с которым хочет встречаться расставшаяся с Иосифом Оганесяном Александра Черно, решил прямо заявить готовой к новой жизни брюнетке, что не собирается курить с ней роман.

Молодой человек расставил все точки над "и", когда Александра стала слишком явно настаивать на отношениях с ним. Парень сказал, что считает её неплохим другом, однако такая фактурная особа, какой, по его словам, является девушка, не подходит ему для любви.

Михаил Вырский признался Александре Черно, что не может быть с ней

До этого Вырской выслушивал рассказы о прошлой жизни Черно, а также подвергался преследованиям с её стороны. При этом симпатичный атлет на протяжении этого времени был весьма компетентен и не делал ничего, что могло бы оттолкнуть Александру. Однако теперь, предполагают зрители, парень устал от всего этого и собирается серьёзно взяться за поиски женщины своей мечты в пределах периметра.

Михаил Вырский признался Александре Черно, что не может быть с ней

Теперь многие фолловеры призывают Оганесяна, пребывающего на Сейшельских островах", прятаться, так как Черно, которая, к его счастью, находится на Поляне в Москве, скорее всего, будет рвать и метать, чтобы возобновить с ним отношения.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 15:23
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жительница США собирается выйти замуж за тетрис
«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки устроил
Метеоролог рассказал о заморозках 14 января в
Компания Realbotiх создает модель секс-робота с
Американец снял на видео замерзший океан
Вифлеемская звезда появилась в результате редкого
Просмотреть все новости