Михаил Вырский признался Александре Черно, что не может быть с ней

Молодой человек расставил все точки над "и", когда Александра стала слишком явно настаивать на отношениях с ним. Парень сказал, что считает её неплохим другом, однако такая фактурная особа, какой, по его словам, является девушка, не подходит ему для любви.До этого Вырской выслушивал рассказы о прошлой жизни Черно, а также подвергался преследованиям с её стороны. При этом симпатичный атлет на протяжении этого времени был весьма компетентен и не делал ничего, что могло бы оттолкнуть Александру. Однако теперь, предполагают зрители, парень устал от всего этого и собирается серьёзно взяться за поиски женщины своей мечты в пределах периметра.Теперь многие фолловеры призывают Оганесяна, пребывающего на Сейшельских островах", прятаться, так как Черно, которая, к его счастью, находится на Поляне в Москве, скорее всего, будет рвать и метать, чтобы возобновить с ним отношения.