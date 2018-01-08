Ученые создают бактерии, отражающие звук из глубины тела человека
Американские ученые Калифорнийского техинститута планируют создать генетически видоизмененные бактерии, которые способны отражать звук из глубин человеческого тела. Новшество позволит проводить диагностику болезней без хирургических операций.
В качестве основы ученые взяли белки серии Escherichia, которые содержат в себе генетические данные двух других видов бактерий, позволяющих создавать газовые пузырьки. Данные структуры, распространяясь по организму, продуцируют особые сигналы, которые улавливает чувствительная аппаратура. Таким образом любая опухоль в организме будет найдена за пару минут.
Бактерии позволяют образоваться внутри тела пациента ультразвуку, который сформирует полную карту всех органов и их дефектов. Специалисты считают, что провести клинические тесты и отработку технологии на людях можно будет уже в следующем году.
В качестве основы ученые взяли белки серии Escherichia, которые содержат в себе генетические данные двух других видов бактерий, позволяющих создавать газовые пузырьки. Данные структуры, распространяясь по организму, продуцируют особые сигналы, которые улавливает чувствительная аппаратура. Таким образом любая опухоль в организме будет найдена за пару минут.
Бактерии позволяют образоваться внутри тела пациента ультразвуку, который сформирует полную карту всех органов и их дефектов. Специалисты считают, что провести клинические тесты и отработку технологии на людях можно будет уже в следующем году.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 13:15