Ученые создают бактерии, отражающие звук из глубины тела человека

В качестве основы ученые взяли белки серии Escherichia, которые содержат в себе генетические данные двух других видов бактерий, позволяющих создавать газовые пузырьки. Данные структуры, распространяясь по организму, продуцируют особые сигналы, которые улавливает чувствительная аппаратура. Таким образом любая опухоль в организме будет найдена за пару минут.Бактерии позволяют образоваться внутри тела пациента ультразвуку, который сформирует полную карту всех органов и их дефектов. Специалисты считают, что провести клинические тесты и отработку технологии на людях можно будет уже в следующем году.