Фото постаревшей Ольги Орловой содрогнули Интернет

В своём Instagram бывшая участница группы "Блестящие" публикует свои лучшие фотографии, и там она выглядит довольно неплохо. Но и на экранах телевизоров её внешность заставляет восторгаться многих. Зрители же считают, что это всё результат отменной работы гримёров и операторов, снимающих Ольгу в нужных ракурсах.Накануне в интернет просочились кадры, показывающие Орлову совсем не такой, какой её привыкли видеть. Пользователи Сети считают, что возрастные изменения 40-летней певицы и телеведущей более чем заметны. Кроме того, некоторым показалось, что Ольга является на самом деле злым и завистливым человеком, хоть и пытается показать себя с противоположной стороны.На защиту звезды "Дома-2" встали поклонники и нейтральные люди, которые убеждены, что делать выводы о человеке по неудачным фото - дело неблагодарное и глупое. Фанаты призывают общественность быть благоразумными и не позволять себе быть ведомыми тем, что находится весьма сомнительным и требующим доказательств.