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Фото постаревшей Ольги Орловой содрогнули Интернет
В Сети появились кадры со съёмок очередного выпуска телешоу "Дом-2", на которых ведущая Ольга Орлова предстала сильно постаревшей.

В своём Instagram бывшая участница группы "Блестящие" публикует свои лучшие фотографии, и там она выглядит довольно неплохо. Но и на экранах телевизоров её внешность заставляет восторгаться многих. Зрители же считают, что это всё результат отменной работы гримёров и операторов, снимающих Ольгу в нужных ракурсах.

Фото постаревшей Ольги Орловой содрогнули Интернет

Накануне в интернет просочились кадры, показывающие Орлову совсем не такой, какой её привыкли видеть. Пользователи Сети считают, что возрастные изменения 40-летней певицы и телеведущей более чем заметны. Кроме того, некоторым показалось, что Ольга является на самом деле злым и завистливым человеком, хоть и пытается показать себя с противоположной стороны.

На защиту звезды "Дома-2" встали поклонники и нейтральные люди, которые убеждены, что делать выводы о человеке по неудачным фото - дело неблагодарное и глупое. Фанаты призывают общественность быть благоразумными и не позволять себе быть ведомыми тем, что находится весьма сомнительным и требующим доказательств.

Фото постаревшей Ольги Орловой содрогнули Интернет
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:24
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