Историки: Иисус Христос существовал в реальной жизни

За время короткой жизни Христа на земле не сохранилось ни одного его изображения, что позволило скептикам говорить о вымышленном образе Спасителя. Однако Библия, признанная наукой, позволяет говорить о реалистичности Христа, некогда проповедовавшего на земле. В последние 15 лет ученые исследовали порядка 20 древнейших рукописей, доказывающих факт некогда бродившего по земле проповедника, который называл себя Сыном Божьим.Некоторые версии, ранее отвергнутые научным миром, нашли свое подтверждение. Так, считалось, что во времена Иисуса не было синагог в Палестине, хотя Иерусалимский собор на тот момент уже существовал.