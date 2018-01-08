АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семейные тайны Христа: Несколько слов из древнего манускрипта коптов стали причиной войны между учеными и богословами
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Историки: Иисус Христос существовал в реальной жизни
Историки наконец-то признали реальность существования Иисуса Христа, когда такой персонаж проживал на земле на самом деле. Среди аргументов выступает библейский эпос и старинные артефакты.

Историки: Иисус Христос существовал в реальной жизни


За время короткой жизни Христа на земле не сохранилось ни одного его изображения, что позволило скептикам говорить о вымышленном образе Спасителя. Однако Библия, признанная наукой, позволяет говорить о реалистичности Христа, некогда проповедовавшего на земле. В последние 15 лет ученые исследовали порядка 20 древнейших рукописей, доказывающих факт некогда бродившего по земле проповедника, который называл себя Сыном Божьим.

Некоторые версии, ранее отвергнутые научным миром, нашли свое подтверждение. Так, считалось, что во времена Иисуса не было синагог в Палестине, хотя Иерусалимский собор на тот момент уже существовал.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Растения защищаются от жары электричеством
Маргарита Агибалова наконец-то получила квартиру
Фото постаревшей Ольги Орловой содрогнули Интернет
Историки: Иисус Христос существовал в реальной
Лиза Триандафилиди уверена, что Александра Черно
На рынке России в 2018 году появится более 10
Просмотреть все новости