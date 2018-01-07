В Китае украдена часть дороги из солнечных батарей

Весь экспериментальный строительный комплекс уже завершен и запущен в эксплуатацию. Но не прошло и недели, как исчез целый электрогенерирующий участок трассы. Основной заботой разработчиков были инновационные технологии, упустив из виду возможные факты подобного вандализма. Интернет - изданием TechCrunch отмечено, что кража куска «умной» дороги с солнечными батареями могла быть организована конкурентами, с целью изучения и копирования изобретения.Сама разработка представлена километровым участком трассы с блоками из фотоэлектрических преобразователей, которые распределены на нем общим количеством 10 тысяч. Сверху и снизу они покрыты слоями плотного изолирующего материала. Вся автодорога включает индукционную зарядку для электромобилей, с возможностью подзарядки прямо на ходу. Также есть система отопления для борьбы со снегом.