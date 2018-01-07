Ученые исследуют круговорот воды на Марсе лазерным спектрометром

Российскую разработку поместят на посадочную платформу марсохода "Пастер", который будет запущен ЕКА в 2020 году в рамках программы "ЭкзоМарс". Основная цель проекта - исследовать атмосферу Красной планеты, а также климат космического тела, информирует Space Science Reviews. Для понимания механизма взаимодействия поверхности Марса и его атмосферы будет использован лазерный спектрометр, созданный российскими физиками из ИКИ РАН и МФТИ.Глава лаборатории Александр Родин сообщил "Известиям", что предполагалось полное сканирование толщи Марса, однако ввиду финансовых ограничений и чрезмерной массы аппарата от ряда датчиков пришлось отказаться. Спектрометр будет вести анализ изотопов водорода и углекислоты в течение суток или сезона.