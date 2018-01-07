АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семейные тайны Христа: Несколько слов из древнего манускрипта коптов стали причиной войны между учеными и богословами
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Ученые исследуют круговорот воды на Марсе лазерным спектрометром
Ученые при помощи российского лазерно-диодного спектрометра М-ДЛС исследуют круговорот воды на Марсе, проследив историю атмосферы планеты и ее климатологической катастрофы.

Ученые исследуют круговорот воды на Марсе лазерным спектрометром


Российскую разработку поместят на посадочную платформу марсохода "Пастер", который будет запущен ЕКА в 2020 году в рамках программы "ЭкзоМарс". Основная цель проекта - исследовать атмосферу Красной планеты, а также климат космического тела, информирует Space Science Reviews. Для понимания механизма взаимодействия поверхности Марса и его атмосферы будет использован лазерный спектрометр, созданный российскими физиками из ИКИ РАН и МФТИ.

Глава лаборатории Александр Родин сообщил "Известиям", что предполагалось полное сканирование толщи Марса, однако ввиду финансовых ограничений и чрезмерной массы аппарата от ряда датчиков пришлось отказаться. Спектрометр будет вести анализ изотопов водорода и углекислоты в течение суток или сезона.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 14:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Juno передал на Землю снимки облаков Юпитера
Земная жизнь могла зародиться на Венере
Fitbit собирается выпустить носимый датчик глюкозы
Российские военные отразили атаку дронов на
Россия создаст к 2021 году модель «летающего
Патриарх Кирилл пообщался по видеосвязи с
Просмотреть все новости