Книги очень сильно влияют на маленьких детей

По словам специалистов, на каждого ребенка чтение детских книг влияет в разной степени. В первую очередь величина изменений в его мозгу будет зависеть от текста и картинок в той или иной книге. Также здесь важно понимать, какой возраст ребенка.В целом ученые советуют обратиться к врачу и посоветоваться с ним, какие книжки лучше всего подойдут тому или иному ребенку. Так лучше всего выбирать четкие картинки с одним персонажем или предметов и простой текст, поскольку так малыш будет лучше понимать контекст рассказа.К двум годам чаду можно давать детскую литературу более сложную, а в четыре года лучше предоставить ему возможность пытаться читать самостоятельно. Такой подход позволит вырастить любознательного и очень высокоинтеллектуального ребенка.