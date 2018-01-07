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Книги очень сильно влияют на маленьких детей
Исследовательская группа из США провела эксперименты, в рамках которых установила, что книги, читаемые родителями, очень сильно влияют на маленьких детей. Ранее предполагалось, что они оказывают на малышей воздействие, но никто не знал в какой мере.

Книги очень сильно влияют на маленьких детей


По словам специалистов, на каждого ребенка чтение детских книг влияет в разной степени. В первую очередь величина изменений в его мозгу будет зависеть от текста и картинок в той или иной книге. Также здесь важно понимать, какой возраст ребенка.

В целом ученые советуют обратиться к врачу и посоветоваться с ним, какие книжки лучше всего подойдут тому или иному ребенку. Так лучше всего выбирать четкие картинки с одним персонажем или предметов и простой текст, поскольку так малыш будет лучше понимать контекст рассказа.

К двум годам чаду можно давать детскую литературу более сложную, а в четыре года лучше предоставить ему возможность пытаться читать самостоятельно. Такой подход позволит вырастить любознательного и очень высокоинтеллектуального ребенка.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:25
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