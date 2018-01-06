Бывший пилот ЦРУ Джон Лер назвал нашу планету тюрьмой на фоне Вселенной и ее устройства

Военный отметил, что там есть множество планет, на которых живут внеземные существа, но в наш мир их отправляют на перевоспитание после плохих поступков во время очередного рождения в облике человека. Потому после смерти каждый индивидуум может вернуться в родную обитель или снова оказаться на Земле и прожить иную жизнь. Луна была создана искусственно 40 млн лет назад, после чего пришельцы притащили ее в Солнечную систему. Она стала виновницей ледникового периода, а сейчас ее заселяют серые гуманоиды, которые построили подземные города вместе с заводами.Также пилот отметил, что власти давно контролируют секретные миссии на разные небесные тела, а корабли созданы по чертежам Теслы. Потому вся информация о земных космических проектах является мистификацией. Во время своих выступлений перед публикой мужчина всегда подчеркивал, что не имеет доказательств и потому еще жив, но земляне проходят своеобразный испытательный срок, чтобы потом понять, чего они заслуживают в Мироздании, где царит полная гармония.