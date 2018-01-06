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LG представила интернет-бумажник для смартфона LG G7
Разработчики южнокорейской компании LG создали специальное программное обеспечение для своего флагманского смартфона G7. Так сообщается, эта программа для защиты финансовых операций будет доступна исключительно для этой модели мобильного устройства.

LG представила интернет-бумажник для смартфона LG G7


Таким образом, в скором времени представители бренда собираются включить новую технологию проведения оплаты той или иной услуги. Тем не менее, технические подробности самого смартфона LG G7 раскрывать никто не спешит. Многие даже были уверены в том, что модель G6 станет точкой в данной линейке и производитель проведет ребрендинг с V50. Эти ожидания официальной информацией от представителей LG не подтвердились.

Вследствие добавления такой эксклюзивной функции в опциональный набор смартфона LG G7, новинка уже считается девайсом класса премиум. Что касается характеристик самого устройства, то об этом миру будет рассказано только в рамках выставки MWC, которая запланирована на лето текущего года.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:00
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