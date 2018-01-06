Смартфон Huawei Honor 6X 4G Phablet получил скидку в 26%

Honor 6X 4G Phablet на рынок вышел в позапрошлом году. Гаджет для покупателей стал очень популярным. В особенности это касается КНР. Версия имеет хорошие технические характеристики, а также доступный ценник, что отразилось на уровне продаж. Модель реализуется в двух расцветках – серебряной и золотой. Гаджетом управляет ОС Android 6.0 Marshmallow. Устройство разблокировано для применения в любом уголке Земли.Фаблет наделили 5,5-дюймовым экраном с расширением 1920х1080 пикс. В основе устройства лежит процессор типа Kirin 655 Octa Core 2.1GHz. Модель получила различные датчики, включая также акселерометр, электронный компас. При этом имеется возможность установки двух SIM-карт. Гаджет оснащается ОЗУ на 3 ГБ и ПЗУ на 32 ГБ. Устройство на обратной стороне имеет две камеры.