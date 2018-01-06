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Леди Гага планирует исполнить официальный гимн ЧМ-2018
Американская поп-звезда Леди Гага намерена спеть официальный гимн ЧМ-2018, который пройдет в России. По словам известного продюсера RedOne, певица записала вокальные партии для пары синглов.

Леди Гага планирует исполнить официальный гимн ЧМ-2018


Заявка в FIFA на регистрацию данных композиций уже была подана, пишет портал Daily Star, однако неизвестно, когда футбольное ведомство примет окончательное решение по данному вопросу. RedOne продолжает работу с Леди Гага над ее сольным альбомом под названием Boom Boom. Певица обещала продюсеру записать сингл для Кубка мира, поэтому RedOne осталось только ждать, когда Гага даст окончательное согласие на производство песни.

Продюсер ранее сочинял песни для футбольного первенства 2006 года, когда композицию Bambоо исполнила Shakira, а также для ЧМ-2014 года, когда гимн пели сразу рэпер Pitbull и Дженнифер Лопес. RedOne настроен решительно, планируя выпустить сингл для ЧМ-2018 в любом случае.
Спорт
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 18:20
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