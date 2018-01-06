Адриано Челентано отмечает свое восьмидесятилетие

Адриано Челентано – знаменитому итальянскому актеру, певцу, музыканту и композитору – исполнилось 80 лет.В прошлом году, кстати, было 60 лет со дня его первого выхода на эстраду.В связи с тем, что юбиляр уже не меньше трех лет ведет затворнический образ жизни, в свой 80-летний юбилей он вряд и предстанет перед публикой. В последний раз он «засветился» на одном из телевизионных ток-шоу. А с последним сольным концертом (после перерыва в 18 лет) Челентано выступил в 2012 году.Но артист все эти годы активно творчески трудился и продолжает это делать. Постоянно выпускает диски. А диск 2016 года «Le migliori» («Наилучшее») стал в ряду платиновых.Больше того, экстравагантный итальянец возобновил свою карьеру в мультипликации: в 2018 году ждет выхода на экраны 13-серийный анимационный фильм «Адриан», исполненный в стиле комикса.