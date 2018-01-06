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Ученые: На Марсе “Curiosity” обнаружил водопровод
Американский ученый Барри Ди Грегорио рассказал журналистам о новом открытии на Марсе. Во время исследования “Curiosity” обнаружил там водопровод, после чего сделал фото трубчатых строений, аналогичных канализации.

Сейчас аппарат находится над этим местом, визуально напоминающим пересечение труб, образующих на поверхности систему. Специалисты отметили, что этот сюжет напоминает земные окаменелости ордовикского периода, но в отличие от них можно заметить пустоты в строениях, четко прослеживающиеся в частях с пробоинами.

Ученые: На Марсе “Curiosity” обнаружил водопровод


Возможно, это древние каналы, по которым бежали подземные источники, но сейсмическая активность завалила прогоны, после чего жидкость попала наружу и испарилась. NASA отметило, что марсоход мог сделать материалы намного раньше, но только сейчас они смогли дойти на Землю, но по поводу загадочных труб оно предпочитает хранить молчание.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 15:10
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