Ученые: На Марсе “Curiosity” обнаружил водопровод

Сейчас аппарат находится над этим местом, визуально напоминающим пересечение труб, образующих на поверхности систему. Специалисты отметили, что этот сюжет напоминает земные окаменелости ордовикского периода, но в отличие от них можно заметить пустоты в строениях, четко прослеживающиеся в частях с пробоинами.Возможно, это древние каналы, по которым бежали подземные источники, но сейсмическая активность завалила прогоны, после чего жидкость попала наружу и испарилась. NASA отметило, что марсоход мог сделать материалы намного раньше, но только сейчас они смогли дойти на Землю, но по поводу загадочных труб оно предпочитает хранить молчание.