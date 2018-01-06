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Иван Барзиков и Лиза Полыгалова помирились после большой ссоры и расставания
Бывшая участница телешоу "Дом-2" Лиза Полыгалова опубликовала в своём Instagram совместное фото с Иваном Барзиковым, которое не оставляет сомнений по поводу формата отношений молодых людей.

Пара Барзиков-Полыгалова образовалась на проекте и всё своё участие там была довольно неспокойной, постоянно расставаясь с эпичными ссорами и восстанавливая отношения после этого. Выйдя за ворота "Дома-2", фанаты надеялись, что теперь то они успокоятся, но нет, скандалы продолжились. А в последний раз, как рассказывала Лиза, Иван поступил с ней особенно жестоко, выбросив её вещи и уничтожив документы.

Иван Барзиков и Лиза Полыгалова помирились после большой ссоры и расставания

Девушка обещала больше не прощать относящегося к ней столь сурово Барзикова, но вскоре в её микроблоге появилась милая фотография с Иваном, на которой молодые люди запечатлены обнимающимися и весёлыми. Многих подписчиков это возмутило, ведь Лиза клялась больше не допустить отношений с этим мужчиной.

Волна негодования поднялась большая, поскольку Ивану и Лизе искренне сопереживали, а они, судя по всему, всех обманули, создав шоу для привлечения внимания.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:27
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