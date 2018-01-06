Илон Маск ищет сотрудников для «гигафибрики» Tesla через Twitter

Бизнесменом особо подчеркнуто, что местом расположения фабрики выбрано побережье реки, с видом на красивые горы Сьерра – Невада, где свободно кочуют дикие лошади.Данные факты отмечены предпринимателем и в социальной сети, с приглашением на работу в коллектив самой большой и продвинутой фабрики на Земле.Как рассказал миллиардер, используя потенциал «гигафабрики», будет увеличено производство аккумуляторов, несравнимое с любым другим предприятием мира. Особо отмечено, что территория расположения фабрики составит по площади порядка 446 тыс. квадратных метров.Масштабы деятельности можно оценить по ранним сообщениям портала iz.ru, где упоминается компания Илона Маска с привлечением капитала в $350 млн. Частная компания SpaceX одна из самых дорогих мировых лидеров с ценой в 21 млрд. долл.