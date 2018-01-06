АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодние забавы пиратов: “Джентльмены удачи” с удовольствием встречали праздник и имели творческие фантазии
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Янина Студилина задумалась о рождении второго ребенка
Сейчас актриса вместе с семьей наслаждается зимним отдыхом на французском курорте, и учит свою маленькую наследницу Анну кататься на лыжах. Янина Студилина задумалась о рождении второго ребенка, опубликовав в блоге небольшой пост.

Она отметила, что рада быть рядом с близкими людьми и играть в прятки со своей малышкой, без которой уже не представляет сою жизнь. Затем знаменитость попросила мам, имеющих двоих ребят, поделиться опытом, как они успевают работать и заниматься их воспитанием. Подписчики написали много комментариев, пожелав Янине Студилиной не затягивать с таким вопросом.

Янина Студилина задумалась о рождении второго ребенка


Они считают идеальной разницу в два года, чтобы дети могли найти общий язык друг с другом. Некоторые лица привели примеры большого разрыва, после чего им было сложно наладить контакты с родственниками. Также фанаты отметили, что сначала всем было сложно, но потом уже можно привыкнуть к такому режиму, а подросшие чада доставляют родителям меньше хлопот.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:19
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бодрость во время зимних праздников можно
Ольгу Бузову без макияжа подписчики сравнили с
Samsung представила ноутбук-трансформер Notebook
Ученые: Длительное нахождение в состоянии
Муж Нелли Ермолаевой поделился мистической и
Компания Garmin рассекретила салон автомобилей
Просмотреть все новости