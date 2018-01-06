Янина Студилина задумалась о рождении второго ребенка

Она отметила, что рада быть рядом с близкими людьми и играть в прятки со своей малышкой, без которой уже не представляет сою жизнь. Затем знаменитость попросила мам, имеющих двоих ребят, поделиться опытом, как они успевают работать и заниматься их воспитанием. Подписчики написали много комментариев, пожелав Янине Студилиной не затягивать с таким вопросом.Они считают идеальной разницу в два года, чтобы дети могли найти общий язык друг с другом. Некоторые лица привели примеры большого разрыва, после чего им было сложно наладить контакты с родственниками. Также фанаты отметили, что сначала всем было сложно, но потом уже можно привыкнуть к такому режиму, а подросшие чада доставляют родителям меньше хлопот.