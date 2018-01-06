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В Чебоксарах на одной из мусорок нашли труп младенца
Тело мертвого новорожденного ребенка нашли в привезенном на переработку мусоре в Чебоксарах.
В Чебоксарах на одной из мусорок нашли труп младенца


Страшную находку обнаружили 5 января работники предприятия по переработке мусора. На одной из линий с мусором лежал трупик новорожденного младенца. На место происшествия вызвали правоохранителей.

Сейчас опергруппа пытается выяснить все обстоятельства появления на свет ребенка, а также его гибели. В частности, назначена судмедэкспертиза, по результатам которой можно будет судить, родился ли ребенок в результате выкидыша, а также когда наступила смерть малыша: в утробе матери или после появления на свет. Кроме этого проводятся поиски матери новорожденного.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:13
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