Ростуризм предупреждает о лавиноопасности на горных курортах Италии и Франции

На официальном сайте Ростуризма опубликовано предупреждение всем туристам, которые в настоящее время находятся на горнолыжных курортах Италии и Франции. В ведомстве предостерегают - туристы обязаны проявить бдительность и следить за прогнозом погоды.Обильные снегопады создают опасность схода лавин и на одном из итальянских курортов в области Валле-д'Аостауже были заблокированы лавиной более 10 тыс. человек. В настоящее время ситуация с туристами благополучно разрешилась, но в Ростуризме напоминают о прошлогодней трагедии, когда снежная лавина накрыла целый отель в горах Италии. Поэтому сейчас крайне важно прислушиваться к советам местных властей, учитывать сообщения метиопрогнозов, и не рисковать ради собственной безопасности.