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Китайские мужчины едут в Россию искать себе спутниц жизни
Китайские СМИ опубликовали информацию о соотечественниках, которые едут в Россию для поиска спутниц жизни. Журналисты поговорили с россиянкой, являющейся владелицей брачного агентства, и узнали подробности ее бизнеса.

Женщина занимается поисками обеспеченных мужчин для молодых девушек, так что в прошлом году она была рада за брачный союз пяти пар, а сейчас на встречи с отечественными красавицами были приглашены китайцы от 25 до 46 лет, которые могут обеспечить будущую семью.

Китайские мужчины едут в Россию искать себе спутниц жизни


Возраст невест варьируется до 35 лет, а сама хозяйка подчеркнула, что ее клиентки испытывают нехватку мужчин в стране и уверены, что эти женихи уважают женский пол и на них всегда можно положиться. Вот только китаянки негативно отнеслись к таким турам, считая их странными, а также отметили, что у них в стране богатые девушки не могут найти себе спутников жизни.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:40
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