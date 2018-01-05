Китайские мужчины едут в Россию искать себе спутниц жизни

Женщина занимается поисками обеспеченных мужчин для молодых девушек, так что в прошлом году она была рада за брачный союз пяти пар, а сейчас на встречи с отечественными красавицами были приглашены китайцы от 25 до 46 лет, которые могут обеспечить будущую семью.Возраст невест варьируется до 35 лет, а сама хозяйка подчеркнула, что ее клиентки испытывают нехватку мужчин в стране и уверены, что эти женихи уважают женский пол и на них всегда можно положиться. Вот только китаянки негативно отнеслись к таким турам, считая их странными, а также отметили, что у них в стране богатые девушки не могут найти себе спутников жизни.