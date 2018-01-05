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Анастасия Волочкова скатилась на шпагате с мраморной лестницы
Анастасия Волочкова, чье имя уже ассоциируется со словом «шпагат», продвинулась вперед: теперь в борьбе с завистниками и недовольными она катается на шпагате вниз по лестнице.
Анастасия Волочкова скатилась на шпагате с мраморной лестницы


Свой фирменный шпагат, теперь уже модернизированный, Настя продемонстрировала в очередной раз в своем Instagram. Оседлав на шпагате предмет, похожий на матрас, она в разных видах и формах шпагата вновь и вновь спускалась вниз по мрамору ступенек. Судя по видео, этот процесс приносил ей нескрываемое удовольствие. В посте к ролику она объяснила, что просто радуется жизни и понимает, зачем ей нужна лестница в доме. И пригрозила, что не перестанет радовать и восхищать зрителей Instagram.

Как обычно, ее подписчики разделились на два лагеря: восхищающихся и осуждающих. Доказывая друг другу противоположные вещи, они написали более тысячи комментариев. Были среди них и такие: «Настя, 12 ч прошло где ты? Спишь еще?.. Скучаем уже и ждем новых приколов».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 16:19
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