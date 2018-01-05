Учёные: Сонная болезнь повреждает биологические часы человека

Сонная болезнь - одна из наиболее опасных заболеваний характерных для стран Африки. Она вызывается проникновением паразита в нервную систему человека. Проведённые опыты на мышах показали, что заболевание постепенно берёт под контроль все системы организма, что нарушает работы биологических часов человека, в результате чего, больной может страдать от бессонницы.Изменения в организме начинаются сразу, как только паразит проникает в кровь, до его попадания в мозг. Учёные до сих пор не знают, почему сонная болезнь повреждает биологические часы человека. Согласно одной теории, изменение циркадных ритмов является ответом иммунной системы на вторжение паразита. Дальнейшие исследования помогут разработать лекарства против этого недуга.