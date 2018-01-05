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Учёные: Сонная болезнь повреждает биологические часы человека
Учёные из Института молекулярной медицины провели исследование, показавшее, что сонная болезнь не может считаться расстройством сна. Оказалось, что заболевание куда серьёзней - оно повреждает биологические часы человека.

Сонная болезнь - одна из наиболее опасных заболеваний характерных для стран Африки. Она вызывается проникновением паразита в нервную систему человека. Проведённые опыты на мышах показали, что заболевание постепенно берёт под контроль все системы организма, что нарушает работы биологических часов человека, в результате чего, больной может страдать от бессонницы.

Учёные: Сонная болезнь повреждает биологические часы человека


Изменения в организме начинаются сразу, как только паразит проникает в кровь, до его попадания в мозг. Учёные до сих пор не знают, почему сонная болезнь повреждает биологические часы человека. Согласно одной теории, изменение циркадных ритмов является ответом иммунной системы на вторжение паразита. Дальнейшие исследования помогут разработать лекарства против этого недуга.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 19:30
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